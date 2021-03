Neue Zürcher Kriminalstatistik – Warum Minderjährige häufiger zuschlagen Die Jugendkriminalität ist im Kanton Zürich erneut gestiegen. Was macht Corona mit schwierigen Jugendlichen? Ein Kampfsporttrainer erzählt. Lisa Aeschlimann , Kevin Brühlmann

Bekannter Hotspot: An der Seepromenande kommt es immer wieder zu Schlägereien unter Jugendlichen. Foto: Keystone / Alexandra Wey

10. Februar 2020: Im Niederdorf kommt es nachts zu einer Schlägerei. Drei Männer zwischen 21 und 37 werden lebensgefährlich verletzt. Die Stadtpolizei verhaftet einen 15-Jährigen. Der Angriff findet in unmittelbarer Nähe zum Gay-Club Heaven statt. Augenzeugen sprechen gemäss «20 Minuten» von einer gezielten Attacke gegen Schwule.

12. März: Ein 15-Jähriger wird beim Schulhaus Sihlfeld von Unbekannten angesprochen. Sie wollen Geld. Als er Nein sagt, greifen sie ihn an und verletzen ihn so schwer am Kopf, dass er im Spital notoperiert werden muss. Wenige Tage später finden Detektive die Täter: Es sind zwei Jugendliche, 13- und 14-jährig.