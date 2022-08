Kolumne Landbote – Warum nicht in einem Erdloch schlafen? In der Region Winterthur gibt es überraschend viele kreative Möglichkeiten für Übernachtungen. Rafael Rohner

Die Landluft ist eine Kolumne des Regionsressorts und wirbelt alles wild durcheinander. Illustration: Ruedi Widmer

Auf dem Campingplatz in Wildberg können Gäste seit einiger Zeit in einer Baumhütte schlafen. Auf der Website sieht das Bauwerk ziemlich abenteuerlich aus. 30 Franken für zwei Personen kostet das einmalige Erlebnis. Fast unbezahlbar sind die Sturmnächte, in denen die Gäste in den Schlaf geschüttelt werden und der Wind die Baumwipfel zerzaust.

Auch andernorts in der Region sind der Fantasie der Anbieter kaum Grenzen gesetzt. In Andelfingen darf man in einem Wagen mitten im Rebberg schlafen, und das ausgerechnet im steilsten des Kantons. Das macht den Heimweg nach der dazugehörenden Weindegustation nicht unbedingt einfacher.

Wer keinesfalls stolpern will, kann sich für eine Nacht auch in einem Fass in Benken verkriechen. «Fass-Nacht» nennen die Vermieter ihr Angebot. Die ruhige Lage mitten in den Apfelbäumen, direkt neben den glücklichen Hühnern, gebe den Gästen ein Gefühl der Naturverbundenheit.

Kreativ ist auch das Angebot in Laufen-Uhwiesen, wo Gäste in einem Gewächshaus nächtigen können. Schon frühmorgens heizt die Sonne den Gästen so kräftig ein, dass sie wie gedüngte Tomaten in die Höhe schiessen.

Fehlt eigentlich nur noch ein Angebot: unter freiem Himmel schlafen. Doch auch das ist in der Region natürlich möglich. In Sternenberg bieten Landwirte für 95 Franken pro Nacht ein Zelt an, Frühstück inklusive. Die Idee erinnert an die St. Galler Aktionskünstler Frank und Patrik Riklin, die in ihren Nullsternhotels Gäste draussen in einem Bett schlafen lassen. Noch näher an der Natur sind nur noch Survival-Touren, die man auch im Tösstal buchen kann. Die Unterkunft kann jeder Gast selber bauen. Wie wärs mit einem kuscheligen Erdloch, um Mutter Natur besonders nah zu sein?

Rafael Rohner ist stellvertretender Leiter im Ressort Region Winterthur. Er arbeitet seit 2010 im Journalismus und hat einen Bachelor in Kommunikation sowie einen eidg. Fachausweis als Umweltfachmann. Mehr Infos

