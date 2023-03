Frau Bucher Sandbakk, Norwegen dominiert den Wintersport, sammelte am meisten Medaillen an der Ski-WM, der Biathlon-WM – und nun auch an der Nordisch-WM. Was macht das Land so viel besser als alle anderen?

Die schnelle Antwort: Kultur und System. Was dabei als Klammer hilft: Schnee.