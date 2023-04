Geflüchtete aus der Ukraine in der Schweiz – «Warum plaudern die Leute im Bus nicht miteinander?» – «Warum fehlt am Speck das Fett?» Am Sonntag sind orthodoxe Ostern. Für viele Ukrainerinnen und Ukrainer ist es das wichtigste Fest überhaupt – und bereits das zweite fern ihrer Heimat. Noch immer ist ihnen manches fremd hier. Ein Besuch bei einem Integrationstreffen. Fabienne Riklin

1 / 4 Meeting Ground wird vom Schweizerischen Roten Kreuz Graubünden organisiert und ist ein Ort, an dem Geflüchtete und Einheimische aufeinandertreffen. Foto: Nicola Pitaro

Es ist eine kurze Chat-Nachricht an die hiesigen Freiwilligen vom Schweizerischen Roten Kreuz Graubünden: «Die Frauen möchten morgen Ostereier bemalen.» Geschickt von Khrystyna Caduff am Dienstagabend. Am Mittwoch findet jeweils das wöchentliche Integrationstreffen in Chur statt. Die Antworten folgen postwendend: «Etwas kurzfristig.» «Wer soll die Eier und Farben bis morgen besorgen?»