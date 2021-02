Menschenrechtsverletzungen in Dubai – Warum schweigen die Schweizer Influencer? Instagram-Promis wie Loredana oder Xenia Tchoumi zelebrieren den Luxus von Dubai. Wenn man ihnen Fragen zu den Menschenrechten im Emirat stellt, sagen sie nichts. Das hat Gründe. Andreas Tobler

Sie war an diesem Tag mit einem Rolls-Royce durch die Häuserschluchten von Dubai gekurvt, hatte in einer riesigen Mall einen Fendi-Shop besucht, war mit einem Buggy über Sanddünen gerast – und hatte all das für Instagram festgehalten. Aber am Abend scheint es selbst Loredana etwas zu viel geworden zu sein: «Richtig abgehoben» sei das, sagt sie, als im Restaurant ein mit Blattgold bedecktes Dessert im Trockeneisnebel vor ihr auf einem Teller hin- und hergedreht wird.

Menschenrechtslage in Dubai Infos einblenden Dubai ist wiederholt in die Kritik geraten wegen Missachtung der Menschenrechte. Für Amnesty International sind dabei die folgenden fünf Punkte besonders stossend: 1. Willkürliche Haft und Folter, namentlich durch die State Security Agency (SSA). 2. Verfolgung und Überwachung von Kritikerinnen und Kritikern und Unterdrückung der Meinungsfreiheit. Verschiedene Menschenrechtsverteidiger sind seit Jahren in Haft (prominent ist der Fall von Ahmed Mansoor.) 3. Zensur in den Sozialen Medien unter Covid-19. 4. Rechte von Arbeitsmigranten.



5. Schwere Kriegsverbrechen als Teil der Koalition mit dem Verbündeten Saudi-Arabien im Jemen-Krieg.