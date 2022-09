Geldblog: Neue chinesische Aktien – Warum Schweizer Anleger von einem grösseren SIX-Sortiment profitieren Vier chinesische Firmen aus dem Bereich erneuerbare Energien haben sich an der Schweizer Börse zweitkotieren lassen. Martin Spieler nennt die Chancen und Risiken. Martin Spieler

Das Angebot zählt: Je mehr Gesellschaften an einer Börse sind, desto attraktiver ist diese für die Investoren. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Vier chinesische Unternehmen konnten den Handel an der Schweizer Börse starten. Ich bin sehr überrascht über die Euphorie darüber, denn andernorts – etwa in Amerika – wurden gewisse chinesische Aktien wieder von der Börse ausgeschlossen. Wie kommt es, dass diese vier Firmen nun bei uns gelistet sein können, obschon die Defizite in der Transparenz bekannt sind. Was meinen Sie zu diesen neu gelisteten, chinesischen Aktien? Leserfrage von H.J.