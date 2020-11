60 Staaten verbieten Gewalt Infos einblenden

Fast alle europäischen Länder haben das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung im Gesetz verankert. Manche Länder, etwa Frankreich oder Irland, erst seit einigen Jahren. Andere wie Schweden und Österreich schon seit Jahrzehnten.

Laut Kinderschutz Schweiz zeigen verschiedene Studien, dass mit dem expliziten Recht auf gewaltfreie Erziehung die Akzeptanz und Anwendung von Körperstrafen sinkt. So in Deutschland, wo die gewaltfreie Erziehung 2000 ins Grundgesetz aufgenommen wurde. In den Neunzigerjahren sagten deutsche Eltern mehrheitlich, Ohrfeigen seien erlaubt. Zehn Jahre später sagte das nur noch eine Minderheit. Die Schweiz ist 23 Jahre nach Ratifizierung der UNO-Kinderrechtskonvention immer wieder unter Druck von internationalen Organisationen, das Gesetz entsprechend zu ergänzen. (bl)