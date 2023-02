Kampf gegen giftige Schwefelabgase – Warum Schweizer Ölhändler glauben, dass sie zu Spionen werden Die Niederlande wollen die Exporte von dreckigem Diesel nach Afrika einschränken. Shell, BP und Co. ziehen mit. Doch: Schweizer Rohstoffhändler sagen, dass sie nicht mitmachen dürfen – aus Angst vor Schweizer Recht. Jorgos Brouzos

Das zuständige Ministerium der Niederlande hat für den Export strengere Grenzwerte für Treibstoffproduzenten erlassen. Frachtschiffe in Rotterdam. Foto: Getty Images

Es war jahrelang ein gutes Geschäft. Minderwertige Treibstoffe wurden aus Europa in wirtschaftlich schwache afrikanische Staaten exportiert. 2016 zeigte ein Bericht der Nichtregierungsorganisation Public Eye das Ausmass der umstrittenen Deals. Er zeigte auf, dass auch in der Schweiz ansässige Rohstoffhändler wie Vitol oder Trafigura Benzin und Diesel mit hohem Schadstoffgehalt in westafrikanische Länder wie Nigeria verkauften. Die gesundheitlichen Risiken durch Schwefelabgase sind gravierend. Dazu gehören unter anderem Erkrankungen der Atemwege und Schäden an Pflanzen und Bauwerken.

Damit soll bald Schluss sein. So haben die Staaten der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft vor rund zwei Jahren strengere Grenzwerte eingeführt (dazu hier mehr). Diese werden aber oft nicht eingehalten.

Besonders weit gehen nun die Niederlande. Das zuständige Ministerium hat im letzten August für Treibstoffproduzenten strengere Grenzwerte für den Export eingeführt. Seither darf etwa Diesel, der aus den Niederlanden exportiert wird, nur noch 35-mal so viel Schwefel enthalten wie solcher, der in der Schweiz verbraucht wird. Ab April sinkt der Wert weiter. Dann darf für Afrika bestimmter Diesel nur noch 5-mal so viel Schwefel enthalten wie derjenige in der Schweiz.

Das hat Signalwirkung, denn über niederländische Häfen wird ein Grossteil der in weiten Teilen Afrikas verbrauchten Treibstoffe hergestellt und ausgeschifft. Einige der grössten Ölfirmen der Welt haben bereits angekündigt, dass sie sich an die neuen Regeln halten werden, so etwa Shell, BP und Total.

«Einige Schweizer Händler haben die geforderten Informationen über die Qualität der Mischungen unter Verweis auf das Schweizer Strafrecht nicht vorgelegt.» Sprecher niederländisches Ministerium für Infrastruktur und Wassermanagement

Dagegen verstecken sich Schweizer Unternehmen laut dem niederländischen Ministerium für Infrastruktur und Wassermanagement hinter Schweizer Gesetzen, um keine Auskunft darüber geben zu müssen, wie viele Schadstoffe ihre Treibstoffe enthalten. «Einige Schweizer Händler haben die geforderten Informationen über die Qualität der Mischungen, die sie aus den Niederlanden exportieren, unter Verweis auf das Schweizer Strafrecht nicht vorgelegt», so ein Sprecher des Amts.

Dies, obwohl der Vorgang komplett in den Niederlanden abläuft. Also die Mischung der Kraftstoffe, die Probenentnahme und die Analyse des Schadstoffgehalts. «Die Weigerung einiger Schweizer Firmen erschwert unsere Kontrolle», so der Sprecher.

Um welche Unternehmen es sich dabei handelt, legt die niederländische Behörde nicht offen. Sicher ist aber, dass sich die Niederländer über das Argument der Schweizer wundern. Laut dem Amt verweisen die Firmen auf das Schweizer Strafgesetzbuch, und zwar auf Artikel 271, in diesem geht es um «verbotene Handlungen für einen fremden Staat».

Der Spionage-Artikel kommt nur selten zum Zug, wenn es um das Aushorchen der Schweiz für ein anderes Land geht. Öfter wird er gebracht, wenn es darum geht, ob Daten freiwillig an ausländische Behörden weitergegeben wurden und das gegen die Schweizer Interessen verstiess. Zum Beispiel als Bankdaten im Steuerstreit an die USA gingen. (Lesen Sie hier mehr zu einem deswegen verurteilen Banker.)

In den Niederlanden fragt man sich nun: Bekommen die Rohstoffhändler wirklich Probleme mit der Schweizer Justiz, oder ist das Argument einfach vorgeschoben, um die neuen Regeln nicht umsetzen zu müssen? Das Ministerium mit Sitz in Den Haag will nun deswegen in der Schweiz vorstellig werden. «Wir prüfen derzeit, mit welcher Behörde wir am besten Kontakt aufnehmen sollten», so der Sprecher.

Für Vitol ist die Rechtslage unklar

Sicher ist: Vitol hat wegen der neuen Norm Zweifel angemeldet. Der weltweit grösste Ölhändler hat seinen Sitz in Genf. Die Firma halte sich an alle geltenden Gesetze und Vorschriften und habe seine Geschäftstätigkeit in den Niederlanden entsprechend angepasst. Doch habe Vitol schon vor einigen Monaten ein Schreiben an die niederländischen Behörden gerichtet, weil eine Reihe von Punkten im Zusammenhang mit der Berichterstattung unklar seien – «einschliesslich ihrer Rechtmässigkeit», so eine Sprecherin. «Bis zur Klärung dieser Punkte ist Vitol nicht in der Lage, Bericht zu erstatten», so die Vitol-Sprecherin. Auf das Schreiben habe die Firma bis heute keine Antwort der niederländischen Behörden erhalten.

Zwei niederländische Ölfirmen meldeten ebenfalls Bedenken an den neuen Vorschriften an und zogen deswegen sogar vor Gericht. Mit wenig Erfolg: Ihr Verfahren wurde vor wenigen Tagen abgeschmettert. Diesen Entscheid deuten die Beamten in Den Haag als grünes Licht für die endgültige Umsetzung der strengen Richtlinien.

Den niederländischen Behörden sind jedoch in Sorge, dass die neuen Regeln ein Nachteil für die eigenen Häfen sein können. So verschifft etwa der Schweizer Rohstoffhändler Trafigura keine Treibstoffe mehr aus den Niederlanden nach Westafrika. Ob das mit den neuen Vorschriften zusammenhängt, ist nicht klar. In der Branche heisst es aber, dass es Ölfirmen gibt, die ins belgische Antwerpen ausweichen, weil es dort weniger strenge Auflagen gibt. Die niederländischen Behörden hoffen daher darauf, dass im Ausland vergleichbare Regeln eingeführt werden.

Braucht es auch in der Schweiz strengere Regeln?

Die Genfer Ständerätin Lisa Mazzone (Grüne) unterstützt die schärferen Regeln. Sie sagt: «Ich begrüsse die Entscheidung der Niederlande.» Dieses Beispiel zeige klar, warum es falsch sei, auf das Eigeninteresse der Branche zu setzen. «Obwohl der Rohstoffhandelssektor im Moment Rekordprofite macht, versteckt er sich hinter einer abenteuerlichen Begründung, um die Entscheidung der Niederlande nicht einzuhalten», sagt Mazzone.

Die Genfer Ständerätin Lisa Mazzone (Grüne) kritisiert Rohstoffhändler und den Bundesrat. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Das zeige, dass der gute Wille nicht vorhanden sei, auf den der Bundesrat setze. Das führe dazu, dass Konzerne mit Sitz in der Schweiz giftige Treibstoffe nach Afrika lieferten, deshalb brauche es jetzt griffige Regeln im Schweizer Gesetz. «Ich werde in der nächsten Session einen Vorstoss dazu einreichen», kündigt Mazzone an.

Ähnlich sieht es Oliver Classen von der NGO Public Eye: «Nachdem die EU dem Bundesrat länger schon vormacht, wie ein griffiges Konzernverantwortungsgesetz aussieht, zeigen die Niederlande der Schweiz nun, dass und wie man den Rohstoffhandel regulieren muss.»

Der besonders risikobehaftete Schweizer Rohstoffplatz brauche daher, wie der Finanzplatz, eine Aufsichtsbehörde, welche mehr Transparenz in diese Branche bringe und Verstösse gegen menschen- und umweltrechtliche Standards mit gezielten Sanktionen bekämpfe, so Classen.

Jorgos Brouzos ist seit 2015 Wirtschaftsjournalist bei Tamedia. Seit November 2022 ist er stellvertretender Ressortleiter des Wirtschaftsteams. Er berichtet hauptsächlich über den Schweizer Finanzplatz und den Rohstoffsektor. Er hat an der Universität Zürich Politikwissenschaften studiert. Mehr Infos @jorgosbrouzos

