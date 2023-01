Wohnungsknappheit in Zürich – Warum sich Büros nicht so einfach in Wohnraum umwandeln lassen Im Leutschenbach leben bald 200 Menschen in ehemaligen SRF-Büros – Ein Projekt mit Seltenheitswert. In Zürich setzen Architekten zum Verdichten eher auf andere Methoden. Tina Fassbind

Umnutzung von Büros in Wohnraum: Das Siegerprojekt für Leutschenbach des Teams Studio Trachsler Hoffmann, Seforb und Mettler Landschaftsarchitektur. Visualisierung: PWG

In der Stadt Zürich machen ungenutzte Büroräume den Hauptteil der Leerflächen aus. Statistik Stadt Zürich verzeichnet in diesem Sektor sogar erstmals seit 2014 wieder einen Anstieg. Über 100’000 Quadratmeter Büroflächen standen bei der letzten Erhebung am 1. Juni 2021 leer. Das entspricht 14 Fussballfeldern. Gleichzeitig ist Wohnraum in Zürich knapp. Warum also nicht aus leeren Büros Wohnungen machen?