(Un-)Sicher abseits der Strassen – Warum sich die Bike-Unfälle häufen Auf den Trails kommt es immer öfter zu schweren Velounfällen. Die fehlende Erfahrung der Biker ist nur einer der Gründe. Pia Andrée Wertheimer

Loser Untergrund kann manchen Novizen im Bike-Sattel überfordern. Foto: Getty Images

Der Ausflug der sieben Mountainbiker nimmt ein jähes und sehr tragisches Ende: Sie sind bei Verbier VS auf einem Wanderweg talwärts unterwegs, als einer von ihnen mit einem Felsbrocken kollidiert. Der 31-jährige Franzose stürzt den steilen und schroffen Abhang hinunter – und stirbt.

Das Unglück, das sich am Samstag ereignet hat, ist bereits der zweite tödliche Mountainbike-Unfall im Wallis diese Saison. Und auch in Hasliberg Reuti BE kam in diesem Sommer ein Velofahrer in den Bergen vom Weg ab, stürzte ein Felsband hinunter und verstarb noch am Unfallort. Wie viele Tote oder Verletzte diese Bike-Saison bisher gefordert hat, ist unklar. Denn: Die Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU) trägt diese Zahlen erst Ende Jahr aus verschiedensten Quellen zusammen.