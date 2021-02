Krise in Schulpflege Seuzach – Warum sich die Primarschulpflege verkracht hat Eine Schulpflegerin drohte mit Rücktritt. Der Präsident nahm schliesslich den Hut. Der Gemeinderat schaltete sich ein. Was ist los in der Primarschulpflege Seuzach? Dagmar Appelt

Spitzen, Ecken und Kanten: In der Primarschulpflege Seuzach lief es letztes Jahr nicht rund. Hier das Primarschulhaus Rietacker. Foto: Madeleine Schoder

Behörden werden demokratisch gewählt. Dann müssen sie miteinander klarkommen. In der Seuzacher Primarschulpflege ist dies in den letzten zwei Jahren offenbar nicht gelungen. Er geniesse keinen Rückhalt mehr in der Behörde, sagte Michael Bühler (parteilos) im Interview mit dem «Landboten» anlässlich seines Rücktritts per Ende 2020. Knapp zwei Jahre war der Konstanzer im Amt gewesen. Im Frühjahr 2019 war er in stiller Wahl Nachfolger von Marco Calzimiglia (SVP) geworden.

Das war bereits der zweite Rücktritt in kurzer Zeit. Mitte November hatte sich schon Schulpflegerin Monika Sengör (parteilos) zurückgezogen. Sie war vier Jahre in der Behörde und zuletzt Vizepräsidentin. Sengör wie auch Bühler machten berufliche Gründe für ihr Ausscheiden geltend. Doch wie Bühler im Interview andeutete, war das, zumindest was ihn betraf, nur die halbe Wahrheit.