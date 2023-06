Kolumne Landluft – Warum sich ein Blick aus dem Fenster lohnen kann Beim Pendeln schauen viele lieber aufs Handy statt aus dem Fenster. Doch manchmal erblickt man plötzlich etwas Neues. Jonas Gabrieli

Die silbern-orangen Pfosten neben den Gleisen zwischen Winterthur und Dietlikon. Foto: Balz Murer

Wer mit dem Zug täglich die gleiche Strecke pendelt, der lässt sich von all dem tausendmal Gesehenen nicht mehr so leicht beeindrucken. Zu bekannt ist alles. «Landschaft ist auch da, ja», singt Nina Hagen bekannterweise.

Aber kürzlich war ich doch verduzt: Da standen Stangen mitten in den Feldern. Unten silbern, oben orange. In allen möglichen Höhen und Winkeln entlang der Strecke zwischen Winterthur-Töss und Dietlikon. Wie immer, wenn man etwas nicht auf Anhieb versteht, ploppt die Frage auf: Ist das jetzt diese Kunst? Oder haben die Ameisen jetzt auch 5G-Antennen?

Natürlich nicht. Es sind die Bauprofile für den Brüttener Tunnel. Aber die Stangen in den Feldern erinnerten mich an eine Kunstaktion aus dem mitteldeutschen Saaletal im Sommer 2017. In «Bewegtes Land» verwandelte sich die vorbeiziehende Landschaft in eine 30 Kilometer lange Bühne. Die Passagiere im Zug konnten stets irgendwo etwas Kurioses erblicken. Zum Beispiel den Hochsitz, der den Jäger übers Feld verfolgt, Büsche, die plötzlich über ein Feld rennen, einen Hai, der ein Pärchen im Boot attackiert. Oder: den schnellsten Mann, mit 25 Doppelgängern, der den Zug auf magische Weise immer wieder einholt.

Man frohlockt im ersten Augenblick natürlich. Endlich schauen alle aus dem Fenster und niemand mehr aufs Handy! Aber im Grunde sind die vorbeirasenden Eindrücke ja auch nichts anderes als eine rasche Flut von Bildern, wie wir sie aus dem Internet kennen. Das war zumindest der Gedanke der Regisseure Jörn Hintzer und Jakob Hüfner hinter dem Projekt, bei dem insgesamt rund 300 Freiwillige mitspielten.

Eigentlich wäre das auch eine schöne Aktion für die Region. Im Tösstal bietet sich da natürlich die Dampfbahn in Bauma als Transportmittel an. Da hat man auch etwas mehr Zeit, um die surrealen Interventionen zu beobachten. Im Wald sähe man dann wie der letzte Hausarzt vor seinen Patienten davonrennt. Oder wie Schüler aus Turbenthal und Wila gegenseitig ihre Grenzen verschieben.

Bis zur Umsetzung schafft eine Spur Fantasie Abhilfe. So zum Beispiel im Wäldchen zwischen Kyburg und Ettenhusen: Wo der Ingenieur sofort ein Gitter sieht, das den Abfluss vor Schwemmholz schützen soll, ist der Fall für den Fantasten klar: Das ist natürlich der Käfig für den letzten Kyburger Löwen, der im Untergrund lebt.

Ein Abfluss oder doch ein Käfig für den letzten Kyburger Löwen? Foto: Jonas Gabrieli

Jonas Gabrieli ist Redaktor beim Ressort Region Winterthur und schreibt über Gemeindepolitik und Gesellschaftsthemen. Er hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2014 im Journalismus. Mehr Infos @jonasgabrieli

