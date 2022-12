Tiere in der Stadt Zürich – Warum sieht man nie tote Vögel? Schon mal einen toten Schwan gesehen oder sonst einen verendeten Vogel? Also einen, der nicht vom Auto überfahren oder von einer Katze totgebissen wurde? Ein Erklärungsversuch über deren Fehlen. Jean-Marc Nia

Der Graureiher ist ein ziemlich grosser Vogel. Spannweite: bis zu 1,8 Meter. Gewicht: etwa 2 Kilo. Der Schwan toppt das galant. Spannweite: bis 2,5 Meter. Gewicht: bis 15 Kilo. Jeder Zürcher und jede Zürcherin dürfte die beiden Dauergäste in der Stadt schon einmal gesehen haben. Ersteren bei Flüssen, still stehend, auf Beute lauernd, zweiterer schwimmend auf dem See, den Kopf leicht geneigt, um zu sehen, ob jetzt da Brot geflogen kommt oder ob sich Spaziergängerinnen unverschämterweise einfach so an das Ufer setzen.