Leser fragen Peter Schneider – Warum sind soziale Medien so asozial? Die Antwort auf die Frage, warum sich die Menschen auf Facebook, Instagram und Tiktok so unflätig benehmen. Peter Schneider

Die sozialen Medien sind junge Trends – der Mensch muss erst lernen, mit ihnen umzugehen. Foto: Keystone

Obwohl ich mich nicht am Social-Media-Trend beteilige – ich brauche mein Handy nur zum Telefonieren und SMS schreiben –, frage ich mich immer wieder, was daran sozial ist. Was ich so mitbekomme, ist die Nutzung der sozialen Medien alles andere als sozial, werden sie doch häufig genutzt für anonyme Belästigungen, Verleumdungen etc. Warum sind die Leute so fasziniert von diesem Angebot, und gibt es auch etwas Positives zu erwähnen, das vielleicht mit sozial etwas zu tun hat? M.K.

Lieber Herr K.

Social Media sind sozial, weil sie Produkt und Teil menschlicher Interaktionen sind – wie alles, was von Menschen gemacht und praktiziert wird. Was Sie aber vermutlich meinen, ist: Warum führen sich die Menschen in sozialen Medien derart «asozial» auf? Dass sie das tun, ist nicht im Geringsten zu bezweifeln; aber es muss einen auch nicht sonderlich überraschen.