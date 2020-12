Stagnierende Corona-Ansteckungen – Warum sinkt die Zahl der Neuinfektionen nicht mehr? Erstmals seit Wochen zeigt die Kurve nicht mehr nach unten. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zu dieser «beunruhigenden» Entwicklung. Yannick Wiget

Ein Ort, an dem es zu Corona-Ansteckungen kommen kann: Gäste eines Restaurants in Nyon tragen keine Masken (4. November 2020). Foto: Martial Trezzini (Keystone)

Alain Berset schlägt Alarm: Die aktuelle Corona-Situation in der Schweiz sei «sehr beunruhigend», sagte der Gesundheitsminister am Donnerstag vor den Medien. «Die Zahl der Neuinfektionen sinkt nicht mehr. Sie stabilisiert sich auf sehr hohem Niveau.» Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) meldete 4455 Ansteckungen innert 24 Stunden und damit nur knapp weniger als in der Vorwoche mit 4509 Fällen.

Warum sinken die Zahlen nicht mehr?

Die Massnahmen vom 28. Oktober des Bundesrates haben einen weniger starken Effekt als erhofft. Das ursprüngliche Ziel war es, die Infektionszahlen alle zwei Wochen zu halbieren. Kurzzeitig war die Schweiz auf Kurs, aber nur wegen der strengen Beschränkungen in der Romandie. In der Deutschschweiz zeichnet sich seit Anfang dieser Woche ein besorgniserregender Trend ab. Jetzt stagniert die Zahl der täglichen Neuansteckungen landesweit auf sehr hohem Niveau.