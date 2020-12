Ski-Weltcup – Warum Skifahrerin Joana Hählen im Garten trainierte Die Bernerin hat ein Problem: Sie löst das Starttor zu früh aus. Nun soll alles besser werden. Weil sie auf einer Rampe übte, die ihr Freund gebaut hat. Philipp Rindlisbacher

Katapult-Start einmal anders: Joana Hählen liess im Sommer nichts unversucht, um ihre Schwäche auszumerzen. Foto: zvg

Die Nachbarn staunten. Im Garten nebenan stand ein imposantes Holzplateau, darauf war eine Frau zu sehen, Ski an den Füssen, Stöcke in der Hand. Je nach Wetter mit Sonnenbrille und kurzen Hosen oder dick eingepackt in Stirnband und Daunenjacke.

Die Frau, das war Joana Hählen, sie stiess sich vom Plateau ab, fuhr die ein, zwei Meter hinunter. 10-, 15-mal am Tag, mehrmals pro Woche. Nicht aus Jux, es handelte sich um gezieltes Training. Ihr Freund, ein Ingenieur und Hobby-Schreiner, baute ihr eine Startrampe inklusive Starttor. So wie sie es bei Weltcuprennen gibt, mit den exakt gleichen Massen, Neigungen, Winkeln. Aus Holzbrettern, inklusive Kunststoffteppich, der regelmässig gewässert wurde.