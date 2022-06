Analyse zu Musik-Studie – Warum Strassenmusiker nerven Musik könne entspannen, zeigt eine neue Vergleichsstudie – aber erst dann, wenn man sie sich freiwillig anhört. Alles andere ist akustische Umweltverschmutzung. Meinung Jean-Martin Büttner

Musik als Belästigung? Szene vom Juni 2021. Foto: Urs Jaudas

Was Mozart mit den Kühen macht, tut Musik uns allen an: Sie beruhigt bis zur Entspannung, baut unseren Stress zurück. Das ist dieser permanente Alarmzustand des Körpers, den die meisten Menschen nicht mehr wahrnehmen, weil sie schon so lange damit leben. Das kann so weit gehen, dass die Symptomträger, überarbeitet und unter Druck, erst wochenlang ohne Schlaf bleiben, dann kollabieren und schliesslich in der Burn-out-Klinik stillgelegt werden müssen.