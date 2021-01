ZHAW in Winterthur – Warum Tausende Tests vertagt werden Fast die ganze ZHAW stellte kurzfristig von Präsenzprüfungen auf Onlinetests um. Nur das grosse Wirtschaftsdepartement musste 3500 Prüfungen ganz verschieben. Delia Bachmann

Die School of Management and Law im Volkart-Gebäude ist das grösste der acht Departemente der ZHAW. Foto: Madeleine Schoder

Am Montag startete die ZHAW in die zweite virtuelle Prüfungsphase. Die überraschende Kehrtwende kam am letzten Donnerstag. Die Fachhochschule sagte wegen der aktuellen Corona-Situation sämtliche Präsenzprüfungen ab und stellte komplett auf Onlinetests um. Mit einer Ausnahme: Die School of Management and Law (SML) verschob ihre Prüfungen nicht nur in den virtuellen Raum, sondern auch gleich um anderthalb Monate in den März und somit ins nächste Semester.

Bei den Studierenden kam dieser Entscheid gar nicht gut an. Laut Tele Top wandte sich eine betroffene Klasse in einem Brief an den SML-Direktor Reto Steiner. Darin werfen sie dem Departement fehlende Flexibilität und schlechtes Zeitmanagement vor. Auch Timur Erhan, Präsident des Studierendenvereins Alias, übt Kritik: «Das ist ein totales Versäumnis der Hochschule», sagte er. Es sei lange absehbar gewesen, dass sich die Corona-Situation verschlimmere. Laut Alias sind 3500 Studierende von der Verschiebung betroffen.