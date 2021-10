Aufgefallen im Zürcher Derby – Warum Trainer Contini bei seinem Captain an ein Tiramisu denkt 3:3 trennen sich GC und der FC Zürich. Georg Margreitter fällt mit einem Fehler und einem Tor auf, und beim FCZ glänzt einer, der erst 67 Minuten spielte. Marcel Rohner , Thomas Schifferle

Georg Margreitter: Wie das Ei im Tiramisu

Spiel ausgeglichen: Georg Margreitter und Christian Herc jubeln über das 2:2 gegen den FCZ. Foto: Andy Müller (Freshfocus)

«Ich kann es Ihnen nicht erklären», sagt Giorgio Contini, schon bevor die erste Frage überhaupt zu Ende gestellt ist. Er weiss, worum es geht, es geht um seinen Captain Georg Margreitter. Und was der GC-Trainer nicht erklären kann, ist, warum der Österreicher in der 10. Minute einen Pass in die Füsse von Blerim Dzemaili spielt, damit dieser das zwischenzeitliche 2:0 in diesem Derby erzielen kann.

Contini sieht sich dann zu Hause in der Küche, wie er ein Tiramisu macht. Auch da kann er nicht immer alles erklären, «man muss das Ei schön steif schlagen», sagt er, «und es gibt immer ein Ei, bei dem das nicht klappt». Genauso ist das am Samstagabend bei Margreitter, ganz einfach in der Theorie, man spielt den Ball einfach nicht dahin, wo er ihn hin spielt. Unerklärbar schwierig aber auf dem Platz, auch weil Margreitter wohl denkt, Teamkollege Christian Herc käme ihm entgegen.