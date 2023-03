Gewalt gegen Zivilgesellschaft – Warum Umweltaktivisten im Irak entführt werden Seit den Massenprotesten 2019 werden im Irak systematisch Aktivisten entführt oder gar getötet, unter ihnen herrscht eine Atmosphäre der Angst. Und kaum ein Fall wird aufgeklärt. Sina-Maria Schweikle

Demonstrationen gegen die Regierung in Bagdad (Mai 2020). Foto: Ahmad al-Rubaye (AFP)

Jassim al-Asadi sieht sichtlich mitgenommen aus. Fünfzehn Tage liegen zwischen seiner Entführung Anfang Februar in Bagdad und den Aufnahmen von seiner Rückkehr in die südliche Provinz Dhi Qar. «Es war die Hölle», sagt er irakischen Medien. Er erzählt, wie man ihm die Augen verbunden, ihn gefesselt und von einem dunklen Ort an einen anderen gebracht hat. Das Wort Folter fällt. «All das nur, damit ich aufhöre, mich für das Marschland einzusetzen. Für die Menschen, die dort leben.»