WM in Winterthur und Region – Warum viele aufs Public Viewing verzichten Die Fussball-Weltmeisterschaft naht. Doch Public Viewings sind verglichen mit früheren WM rar. Das liegt nicht nur am umstrittenen Gastgeberland Katar. Jonas Keller Jonas Gabrieli

Es ist WM, und keiner schaut hin? Die Public Viewings zur WM in Katar sind dünner gesät als sonst. Foto: Michele Limina

Kann im November Fussballfeststimmung aufkommen? Diese Frage mussten sich die Veranstalter von Public Viewings vor der Winter-WM in Katar stellen. Und auch wenn in Winterthur mehr Public Viewings stattfinden als in Zürich und anderen Städten, haben viele auf eine Durchführung verzichtet. Neben Bedenken wegen verletzter Menschenrechte in Katar kommt die WM auch dem normalen Weihnachtsgeschäft ins Gehege.