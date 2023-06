Forschung im Tösstal – Warum viele Flohkrebse im Töss-Grundwasser ein gutes Zeichen sind Über die Lebewesen im Grundwasser ist nur wenig bekannt. Eine Studie, bei der Tösstaler Brunnenmeister mitgewirkt haben, bringt neue Einblicke. Jonas Gabrieli

Der Flohkrebs Niphargus arolaensis ist erstmals im Grundwasser der Töss entdeckt worden. Foto: PD

Bei unerforschten Lebensräumen denkt man an vieles, aber wohl kaum an die Töss. Dabei bietet das Gebiet viel mehr, als man auf den ersten Blick annimmt. Der Fluss an der Oberfläche ist im Vergleich zum darunter liegenden Grundwasserstrom nämlich nur ein Rinnsal. An gewissen Stellen ist dieser Strom bis zu 60 Meter tief. Und obwohl die Qualität des daraus gewonnen Trinkwassers regelmässig kontrolliert wird, weiss man über die Lebewesen in diesem Grundwasser noch ziemlich wenig.