Fragestunde im Gemeinderat – «Warum werden eigentlich die Hydranten mit orangen Säcken abgedeckt?» Bei der Fragestunde im Gemeinderat darf alles gefragt werden. Ob gendergerechte Verkehrsschilder oder faradaysche Käfige: Der Stadtrat weiss auf alles eine Antwort – wenn auch nicht immer eine befriedigende. Gregory von Ballmoos

Warum bekommen die Hydranten im Frühling ein oranges Mänteli? Solche Fragen werden in der Fragestunde publikumswirksam beantwortet. Foto: Marc Dahinden

Die Fragestunde im Winterthurer Gemeinderat lockt jeweils verhältnismässig viel Publikum an. Das Schauspiel, das sich den Zuschauerinnen und Zuschauern dann in der Axa-Arena bietet, ist eigentlich ein einfaches: Die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte dürfen fragen, was sie wollen. Der Stadtrat muss antworten – manchmal etwas seriöser, manchmal mit einem Augenzwinkern und manchmal lernt selbst ein erfahrener Stadtrat wie Stefan Fritschi (FDP) noch etwas Nues aus seinem Departement. Zum Beispiel, warum viele Hydranten im Frühling ein oranges Mänteli bekommen.