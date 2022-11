Frühling im Herbst – Warum Wildblumen jetzt noch blühen Es ist zwar längst Herbst. Doch noch immer sind da und dort blühende Pflanzen zu sehen. Das hat verschiedene Gründe. Markus Brupbacher

Diese Margeriten blühen Mitte November noch immer respektive erneut. Foto: Markus Brupbacher

Es ist Herbst, und in gut fünf Wochen ist Weihnachten. So weit, so normal. Ungewöhnlich ist, dass jetzt, Mitte November, noch immer verschiedene Wildblumenarten blühen, statt in die Winterruhe zu wechseln. Es sind Blumen, die normalerweise im Frühling oder Sommer zu sehen sind. Und auch die Gräser wachsen munter weiter, sodass einige Bauern nochmals frisches Gras für ihre Tiere mähen können. Während der Sommerdürre wuchsen die Wiesen an manchen Orten nicht mehr, sodass Landwirte bereits ihre Wintervorräte verfüttern oder Tierfutter zukaufen mussten.