«Apropos» – der tägliche Podcast – Warum Windisch so viel Empörung verursachte Wurde 49 Mietern gekündigt, damit Flüchtlinge einziehen können? Diese Schlagzeile erhitzte diese Woche die Gemüter. Am Ende ist der Fall komplizierter – und erzählt doch einiges über die Probleme des Asylwesens. Mirja Gabathuler als Host Charlotte Walser als Gast

Abonnieren Sie diesen Podcast: auf Apple Podcasts , Spotify oder Google Podcasts .

In der Gemeinde Windisch im Kanton Aargau wurde 49 Personen gekündigt, die 32 günstige Wohnungen einer Altbauliegenschaft bewohnten. Der Grund: In die Liegenschaft sollen 100 Asylbewerberinnen und -bewerber einziehen – so war es in den Schlagzeilen zu lesen und in zahlreichen Kommentaren zu hören.

Die Geschichte sorgte für viel Empörung. Die Massnahme wirkt dramatisch, besonders weil schweizweit rund 7300 Plätze für Flüchtlinge verfügbar sind. Wie kam es zu dieser Kündigung? Was ist wirklich passiert? Was erzählt der Fall Windisch über die Mechanismen unseres Asylwesens – und über die Instrumentalisierung von Empörung im Vorfeld der eidgenössischen Abstimmungen? Darüber spricht Tamedia-Bundeshausredaktorin und Migrationsexpertin Charlotte Walser in einer neuen Folge des täglichen Podcasts «Apropos» – Gastgeberin ist Mirja Gabathuler.

«Apropos» – der tägliche Podcast Politisch, persönlich, nah: «Apropos», der tägliche Podcast des «Tages-Anzeiger» und der Redaktion Tamedia, beleuchtet Themen und Hintergründe, die bewegen. Sie können «Apropos» kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts hören und abonnieren.

Mirja Gabathuler ist verantwortlich für Audioformate bei Tamedia und moderiert den täglichen Podcast «Apropos». Mehr Infos @gabathvler Charlotte Walser gehört seit 2021 zum Bundeshausteam der Redaktion Tamedia. Die promovierte Philosophin arbeitet seit 1995 als Journalistin. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.