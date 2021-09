75 Jahre Europarede – Warum Winston Churchill seinen Besuch in Winterthur verschlief 1946 hielt der ehemalige britische Premier in Zürich seine weltberühmte Rede für ein vereintes Europa. Eigentlich hätte Churchill danach ins «Römerholz» kommen sollen. Miguel Garcia

Winston Churchill besuchte 1946 in Zürich den Farbenhersteller Sax, zusammen mit seinem Winterthurer Mallehrer Charles Montag (zweiter von rechts) und Tochter Mary Churchill. Foto: Privatbesitz

Am 19. September 1946 hielt Winston Churchill an der Universität Zürich eine Rede von welthistorischer Bedeutung. Mit den Worten «Let Europe arise!», rief der Kriegspremier, der die Welt vom Nationalsozialismus befreit hatte, die europäischen Staaten auf, sich zu vereinigen – und gilt seither als Vordenker der Europäischen Union.

Der Auftritt in Zürich markierte den Höhepunkt eines längeren Aufenthaltes in der Schweiz. Initiiert wurde er vom Winterthurer Maler Charles Montag. Dieser lebte seit 1903 in Paris und vermittelte zwischen französischen Künstlern und hiesigen Sammlern wie Arthur und Hedy Hahnloser oder Oskar Reinhart. Gegen Ende des Ersten Weltkriegs lernte er in Frankreich Winston Churchill kennen und wurde dessen Mallehrer.