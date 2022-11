Klimawandel und Wetterlagen – Warum wir den Winter trotz Erwärmung nicht ganz abschreiben sollten Der Klimawandel schreitet voran. Bei der Frage, wie sich die Erwärmung konkret auf die Wetterlagen in der Schweiz auswirkt, stösst die Wissenschaft aber an Grenzen. Die Gründe. Martin Steinegger

Blick auf die verschneite Stadt Zürich am 16. Januar 2021. Foto: Keystone

Milde Winter, heisse und trockene Sommer und immer neue Wärmerekorde: Seit einigen Jahren macht sich der Klimawandel in der Schweiz verstärkt bemerkbar. In regelmässigen Abständen wird die Skala des bisher Bekannten in neue Höhen geschraubt – zuletzt im Oktober, der mit Abstand der wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen war.