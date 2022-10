Psychologie zur Meinung der anderen – Warum wir Gegenargumente nicht hören wollen Viele Menschen meiden Informationen, die nicht zu ihrer Weltsicht passen. Lange nahmen Fachleute an, dass solche Fakten eben das Selbstbild bedrohen. Tatsächlich scheint es aber eher an Überheblichkeit und Zorn zu liegen. Sebastian Herrmann

Kein Thema hat die Gesellschaft so gespalten wie die Covid-19-Pandemie: Ein Corona-Leugner protestiert für die Aufhebung der Einschränkungen. Foto: Keystone

Bissige Wörter treiben im endlosen Informationsstrom. Es reicht, einen dieser Begriffe auf einer Website zu lesen, in der Überschrift eines gedruckten Textes zu entdecken oder in einem Radio- oder Fernsehbeitrag zu hören: Taucht so ein Beisswort auf, klinken sich sehr viele, vielleicht sogar eine stetig wachsende Zahl von Menschen einfach aus. Unerwünschte Informationen vermeiden fast alle Menschen, so gut es nur geht.