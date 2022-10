Von Kopf bis Fuss: Psychologie – Warum wir Happy Ends brauchen Je schwieriger die Zeiten, desto nötiger sind Geschichten mit einem glücklichen Ausgang, selbst wenn dieser nur von kurzer Dauer ist. Silvia Aeschbach

Happy End auf Raten? Gerüchten zufolge soll es bei «Bennifer» derzeit bereits wieder kriseln. Foto: Ettore Ferrari (Keystone)

Ich bin weder «Bunte»- noch «Gala»-Leserin. Trotzdem verfolge ich gewisse Promi-Geschichten häufig in den sozialen Medien. So auch die «Wiederannäherung» von Jennifer Lopez und Ben Affleck in diesem Sommer, welche in einer Trauung in Las Vegas und später in einer rauschenden Hochzeitsparty auf einer Plantage im Süden der USA endete. Nachdem «Bennifer» bereits vor 22 Jahren vor diesem Schritt gestanden hatten, die Hochzeit aber aus welchen Gründen auch immer kurzfristig abgesagt wurde, wurde die Liebe der beiden neu entfacht. Für einmal waren sie auch zeitgleich Single, was für den neuerlichen Versuch sicher von Vorteil war.