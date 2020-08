Der Schweizer Fussball-Podcast – Trotz Meistertitel: Nur drei Young Boys im Team der Saison Wäre Marc Schneider ein Trainer für Basel – oder doch eher für YB? Wer schafft es in unser Dreamteam? Und wo liegt das grösste Problem des FCZ? Antworten in unserem Podcast «Dritte Halbzeit». Florian Raz

Sie ist also tatsächlich beendet, diese Saison 2019/20 der Super League. Höchste Zeit für unsere Podcast-Runde, ihr Dreamteam zu wählen. Und Überraschung eins: Völlig atypisch für die sonstigen Meinungsdifferenzen kommt das Team der «Dritten Halbzeit» fast einstimmig zu seiner Lieblingsmannschaft. Überraschung zwei: Bloss drei Spieler des Meisters Young Boys schaffen es in die Startaufstellung. Dafür schaffen es ebenfalls drei der eigentlich eher enttäuschenden Basler ins Team. Das Überraschungsteam aus St. Gallen überflügelt alle, wenn man den Trainer dazu nimmt. Und wir enthüllen im Podcast, warum FCZ-Goalie Yanick Brecher das ärmste Schwein der Liga ist.

Das Dreamteam der «Dritten Halbzeit». Auf der Bank: Lawrence Ati Zigi (St. Gallen), Basil Stillhart (Thun), Silvan Widmer (Basel), Miro Muheim (St. Gallen), Michel Aebischer (YB), Lukas Görtler (St. Gallen), Arthur Cabral (Basel).

Eine gerechtfertigte Wahl? Oder völliger Quatsch? Schicken Sie uns über diesen Link Ihre Traummannschaft der abgelaufenen Saison.

