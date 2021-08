US-Techkonzerne in Zürich – Was Amazon ans Zürcher Seeufer treibt Der US-Digitalkonzern war in Zürich lange kaum sichtbar, expandiert nun aber kräftig. Hinter dem Erfolg steckt auch eine spezielle Frau. Martin Sturzenegger

Hier bezieht AWS sein neues Hauptquartier: Liegenschaft am Zürcher Mythenquai 10. Foto: Andrea Zahler

Ist es die Anziehungskraft des blauen Wassers? Gleich zwei US-Techkonzerne verlegen einen ihrer Sitze ans Zürcher Seebecken. Vor einer Woche wurde bekannt, dass Amazon ein Gebäude am Mythenquai bezieht. Ende April vermeldete diese Zeitung, dass Google in unmittelbarer Gehdistanz am General-Guisan-Quai seine Zürcher Präsenz erweitert. Beide Liegenschaften sind im Besitz der Zürich-Versicherung.

Die Techfirmen zieht es offensichtlich dahin, wo in Zürich das Geld sichtbar ist: in die Nähe der grössten Versicherungen und Banken. Die Swisslife und Zürich-Versicherung befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft, der Paradeplatz mit den Geldhäusern ist nur wenige Hundert Meter entfernt. Diese Zeitung hätte von Amazon gerne mehr über die Wahl des neuen Standorts erfahren. Doch die US-Firma liess sämtliche Fragen unbeantwortet.