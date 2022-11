Kolumne Stadtverbesserer – Was Autofahrer antreibt Dem Stadtverbesserer ist auf dem Weg ins Büro beinahe ein Unglück zugestossen. Helmut Dworschak

Es lohnt sich immer, Autofahrer zu beobachten. Zürcherstrasse in Töss. Foto: Madeleine Schoder

Eines Morgens ging der Stadtverbesserer auf dem Weg ins Büro die Schützenstrasse entlang und wollte den Rennweg auf dem Fussgängerstreifen überqueren. Von rechts näherte sich langsam ein Auto. Es liess dem Stadtverbesserer – so dachte der – den Vortritt.

Es lohnt sich immer, zu beobachten, was Autofahrer beim Autofahren sonst noch so treiben. In diesem Fall war es spannend. Bei genauerem Hinsehen bemerkte der Stadtverbesserer nämlich, dass das Auto gar nicht stehen blieb, sondern langsam über den Fussgängerstreifen rollte. Der Fahrer blickte nicht auf die Strasse, auch den Fussgänger hatte er nicht im Blick. Seine Augen hingen an einem rechteckigen Bildschirm.

Der Stadtverbesserer blieb am Strassenrand stehen, stützte sich lässig auf einen Pfeiler und lächelte den Fahrer an. Der bemerkte ihn erst im letzten Moment, bevor er über die Kreuzung davon fuhr, und lächelte zurück. Er hatte nichts gecheckt.

Anreize statt Bussen

Es ist nicht das erste derartige Erlebnis des Stadtverbesserers. Er analysiert: Hier fehlt das Problembewusstsein. Wir haben es mit dem zurzeit stärksten menschlichen Trieb zu tun: der Angst, die Timeline aus den Augen zu lassen. Dafür gibt es auch bereits einen Namen, die Angst heisst auf Neudeutsch «Fomo» (Fear of Missing Out) und soll besonders unter Millennials verbreitet sein.

Der Stadtverbesserer schlägt vor, dass sich Autofahrer und Autofahrerinnen selbst testen. Am Abend ziehen sie Bilanz: Wie oft habe ich heute beim Autofahren aufs Handy geschaut? Habe ich jemanden umgebracht? Oder war ich nahe dran? Natürlich gibt es dafür eine App. Rankings in den Medien zeigen auf, in welcher Stadt die besten Fahrerinnen und Fahrer leben. Statt Bussen zu verteilen, die ja doch nur die Lust an der Übertretung fördern, werden so Anreize gesetzt. Als Prämie winkt eine Woche Ferien in einem Funkloch.

Helmut Dworschak ist Kulturredaktor im Ressort Stadt Winterthur. Er ist promovierter Germanist und seit 1994 journalistisch tätig. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.