Festival in Winterthur – Was Besucher zum Start der Musikfestwochen wissen müssen Keine Konzerte in der Steinberggasse und Ticketpflicht für Gratiskonzerte: Es gibt einiges zu beachten an den diesjährigen Musikfestwochen. Eine Übersicht. Andrea Thurnherr

Die Vorfreude auf die Winterthurer Musikfestwochen ist gross: Es ist einer der ersten Grossanlässe, die dieses Jahr in der Region stattfinden. Foto: Julian Rüthi

Heute starten die 46. Winterthurer Musikfestwochen. Für die nächsten zwölf Tage heisst das Livemusik und viel Kultur. Die Musikfestwochen sind eines der wenigen Open Airs, die in diesem Jahr in der Schweiz durchgeführt werden. Damit der Grossanlass möglich ist, findet das Festival in einem veränderten Rahmen statt.

Der «Landbote» hat die wichtigsten Infos für Besucherinnen und Besucher zusammengetragen:

Den Standort nachschauen

Das Festival findet nicht wie gewohnt in der Steinberggasse, sondern an vier Standorten statt. Die Schutzmassnahmen seien in der Altstadt nicht umsetzbar, schreibt das Festival online. Besucher müssen sich also im Vorfeld erkundigen, wo ihre Wunschkonzerte stattfinden.