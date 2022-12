Waffen-Deal in Washington – Was Bidens Patriot-Luftabwehr der Ukraine bringt Modernste Raketensysteme sollen die Ukraine vor Putins Luftangriffen schützen. Fünf Antworten zum neuen US-Waffenpaket für Kiew. Nora Seebach

Brauchen für den Betrieb bis zu 70 geschulte Soldaten: Das amerikanische Abwehrsystem Patriot. Foto: Raytheon

Jetzt wird die Ukraine doch das moderne Patriot-Raketenabwehrsystem von den USA erhalten. Das hat das Weisse Haus im Vorfeld des Besuchs des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski in Washington am Mittwoch bestätigt. Doch was ist Patriot, und was bedeutet die angekündigte Lieferung? Die wichtigsten Antworten.