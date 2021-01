Verkehr in Winterthur – Was bringt ein drei Zentimeter hohes Trottoir? Die Stadt will die Schlosshofstrasse mit einer Sanierung verkehrsberuhigen. Anwohner und Verbände befürchten, dass die geplanten, rund 1 Million Franken teuren Anpassungen die Situation eher verschlechtern. Deborah Stoffel

Die Strassensanierung sieht eine Erhöhung der Kreuzung zwischen Schlosshofstrasse (links) und Brühlbergstrasse vor sowie eine Treppe zum Platz zwischen den Strassen. Foto: Enzo Lopardo

Als Verbindung zwischen der Innenstadt, Töss und Wülflingen ist die Schlosshofstrasse eine beliebte Route für Velofahrer und Fussgänger. Es gilt Tempo 30, und vom Schulhaus Brühlberg her ist die Zufahrt für Autos verboten. Die Stadt will mit einer Sanierung nun aber noch weiter gehen. Sie plant im Abschnitt vom Schulhaus Brühlberg bis zur Unteren Schlosstalstrasse bauliche Massnahmen zur Verkehrsberuhigung.

Heute sind auf der 7 Meter breiten Strasse Parkfelder eingezeichnet sowie ein 1,4 Meter schmaler Fussgängerstreifen markiert. Um die Sicherheit der Fussgänger zu erhöhen, will die Stadt neu ein 2 Meter breites Trottoir bauen. Kein konventionelles Trottoir aber, sondern eines, das mit 3 Zentimetern nur leicht erhöht ist. Die Parkfelder sollen neu in Zweierpakete gegliedert werden, «um gefährliche Parkmanöver zu verhindern», wie es in der Mitteilung der Stadt heisst. So werde die Sicherheit für Velofahrer erhöht.