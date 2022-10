Post-Covid-Syndrom – Was Corona im Körper von Kindern anrichten kann Erschöpfung, Angst, Konzentrationsprobleme: Auch Kinder und Jugendliche können an Post-Covid erkranken. Was über Ursachen und Therapien bekannt ist. Astrid Viciano

Total erschöpft: Manche Kinder und Jugendliche leiden unter extremer Müdigkeit nach einer bereits überstandenen Corona-Infektion. (Symbolbild) Foto: Imago

Sie habe so schrecklichen Durst, erklärte Elisabeth Riepl kürzlich ihrem grossen Bruder. Die Zwölfjährige lag auf der Couch ihres Wohnzimmers, direkt vor ihr stand ein Glas Wasser auf dem Sofatisch. Doch das Mädchen hatte nicht die Kraft, es anzuheben.



Elisabeth, Elli, ausgerechnet. Elli, die in jeder freien Minute Saltos auf dem Trampolin im Garten übt, die im Wettkampfteam einer Cheerleader-Gruppe turnt. Das Energiebündel, das niemals still sitzen kann. Normalerweise.