Der FCZ gegen Arsenal und Granit Xhaka – «Was da abgeht, ist unglaublich» Der Captain des Nationalteams gehört zu den Attraktionen einer Mannschaft, die beim FC Zürich für Staunen sorgt. Torhüter Yanick Brecher glaubt trotzdem an den Sieg. Thomas Schifferle

«Wir haben 0,0 zu verlieren», macht FCZ-Goalie Yanick Brecher sich und seinen Teamkollegen Mut. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Yanick Brecher trägt ein Strahlen vor sich her, das schon fast reicht, um den ganzen Energiehaushalt im Kybunpark zu decken. Der zweitletzte Platz in der Rangliste? Die Niederlage gegen Lugano am Samstag? Diese depressive Stimmung im Letzigrund? Vergessen an diesem Mittwoch, bevor der Captain des FC Zürich im St. Galler Stadion zum Training auf den Platz geht.