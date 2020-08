Q&A zum iPhone 12 – Was das neue iPhone bringt und wann es kommt Gerüchte um das neue Apple-Smartphone haben Hochsaison. Wir fassen zusammen und verraten, was in den nächsten Wochen auf uns zukommt. Rafael Zeier

Ein iPhone 12 Marke Eigenbau: Die Chancen stehen aber gut, dass sich zu den drei Kameras ein spezieller Raumsensor (der matte Kreis unten rechts im Kameraquadrat) gesellt. Foto: Rafael Zeier

Heuer ist es wieder so weit. Nach drei Jahren steht eine grosse Veränderung fürs iPhone an. Früher hat Apple jeweils alle zwei Jahre das Erfolgs-Smartphone komplett umgebaut (iPhone 4, 5, 6). In den Zwischenjahren gab es Detailverbesserungen (iPhone 4S, 5S, 6S).