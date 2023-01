Bauprojekt am Rheinfall – Was der Kanton mit dem Schloss Laufen vorhat Der Regierungsrat hat einen Projektierungskredit von 6,7 Millionen Franken für die Gesamtsanierung des Schlosses am Rheinfall genehmigt. Die fünf wichtigsten Punkte dazu. Rafael Rohner

Das Schloss Laufen bietet spektakuläre Aussichten auf den Rheinfall und ist ein Touristenmagnet. Foto: Madeleine Schoder

Was ist geplant?

Der Kanton will das Schloss Laufen umfassend sanieren. Die Gesamtkosten dafür werden auf gegen 50 Millionen Franken geschätzt. Erneuert werden die Gebäudehülle sowie die gesamte Gebäudetechnik. Ziel ist es, die Anlage insgesamt aufzuwerten und weiterhin ganzjährig einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Wichtiger Bestandteil ist die Hotellerie. Gäste sollen gediegen am Rheinfall übernachten können. Dafür sind im 1. Obergeschoss des alten Schlosses und in den Türmen neue Hotelzimmer angedacht. Die Jugendherberge im Schloss passte nicht zu diesen Plänen und musste bereits 2019 schliessen.