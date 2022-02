Corona-Massnahmen fallen – Was die Blitzöffnung für Risikopersonen bedeutet Am Mittwoch dürfte der Bundesrat einen grossen Schritt in Richtung Normalität ausrufen. Ganz unterschiedlich ist die Art und Weise, wie vulnerable Personen mit dieser Ankündigung umgehen. Jacqueline Büchi

Eveline Siegenthaler (53) von der IG Risikopersonen findet die Aussage «infam», dass sich chronisch Kranke heute wieder in einer ähnlichen Situation befänden wie vor der Pandemie. Foto: PD

Von einer «bella giornata», einem schönen Tag, sprach Bundespräsident Ignazio Cassis, als er vor zwei Wochen weitreichende Öffnungsschritte in Aussicht stellte. Am Mittwoch nun entscheidet der Bundesrat definitiv über den Schweizer Weg zurück in die Normalität. Erwartet wird, dass auf einen Schlag sämtliche Schutzmassnahmen fallen – mit Ausnahme der Maskenpflicht im ÖV und in Gesundheitseinrichtungen.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Während manche Menschen regelrecht darauf hinfiebern, wieder maskenfrei einkaufen zu können und ohne Zertifikat in die Beiz zu dürfen, markiert der sogenannte Freudentag für andere den Beginn einer neuen Phase der Unsicherheit.

Die Rede ist von chronisch Kranken und Immunsupprimierten, die im Fall einer Corona-Erkrankung weiterhin ein hohes Risiko für einen schweren Verlauf haben. Manche von ihnen bezeichnen sich selbst als «Schattenmenschen», weil sie aus Furcht vor dem Virus seit geraumer Zeit die Wohnung kaum mehr verlassen.

«Diese Menschen gab es vor der Pandemie, während der Pandemie, und es gibt sie auch nach der Pandemie.» Ignazio Cassis, Bundespräsident

Auf die Situation der Betroffenen angesprochen, sagte Bundespräsident Cassis am vergangenen Point de Presse: «Diese Menschen gab es vor der Pandemie, während der Pandemie, und es gibt sie auch nach der Pandemie.» Sie könnten nicht dauerhaft durch kollektive Massnahmen geschützt werden, sondern müssten nun wieder individuell behandelt werden. Neben der Impfung gebe es inzwischen auch wirksame Medikamente. Gesundheitsminister Alain Berset betonte ebenfalls, die Situation präsentiere sich für chronisch Kranke inzwischen ähnlich wie vor Corona.

Für Eveline Siegenthaler (53) ist diese Aussage geradezu «infam». Die IV-Rentnerin mit vier angeborenen Herzfehlern leitet eine Selbsthilfegruppe in Basel und hat vor zwei Wochen die Interessengemeinschaft IG Risikopersonen gegründet. Sie sagt: «Die meisten von uns mussten sich vor der Pandemie nicht speziell schützen. Doch Corona ist so viel ansteckender als andere Krankheiten, und dies schon vor Auftreten der Symptome, sodass für uns nun jede Zugfahrt und jeder Besuch bei Freunden ein enormes Risiko darstellt.»

Schutzkonzept gefordert

Sie verstehe, dass die Gesunden wieder zur Normalität zurückkehren wollten, so Siegenthaler. «Aber diese schnellen und radikalen Öffnungspläne überrumpeln uns komplett. Die Inzidenzen sind ja noch immer rekordhoch.» Sie plädiert für eine langsamere, schrittweise Lockerung, inklusive Schutzkonzept für Risikogruppen. «Dieses könnte zum Beispiel spezielle Abteile in den Zügen umfassen, in denen FFP2-Masken getragen werden müssen und eine Zertifikatspflicht herrscht.»

Mit einer entsprechenden Bitte will sich die IG demnächst an die SBB wenden. Zudem arbeitet die Gruppierung an einer besseren Vernetzung der Risikopersonen. «Wenn uns die Politik im Stich lässt, ist es wichtig, dass wir uns gegenseitig eine Stütze sind. Zum Beispiel mit Tipps zur Freizeitplanung oder Angeboten zur Nachbarschaftshilfe.» 10’000 Kleinplakate sollen zu diesem Zweck gedruckt und in Arztpraxen sowie Spitälern aufgehängt werden.

Der pensionierte Anwalt Hans Schmidt hat mit zwei unterschiedlichen Krebsarten zu kämpfen, infolge der Chemotherapie ist seine Immunabwehr stark geschwächt. Der 73-Jährige hat sich früh impfen lassen und ist bereits zweifach geboostert. Allerdings förderten Tests zutage, dass die Impfungen bei ihm kaum angeschlagen haben. Schon nach kurzer Zeit war das Antikörperlevel wieder verschwindend klein. Schuld daran dürfte ein Medikament sein, das er gegen seinen Blut- und Lymphomkrebs einnimmt.

«Zuerst war diese Erkenntnis ein Schock für mich», sagt Schmidt. «Ich sagte sämtliche Termine ab und habe auch meinen Enkel nicht mehr gehütet.» Inzwischen habe er sich jedoch mit der Situation arrangiert und blicke auch den Öffnungsschritten mit einer gewissen Gelassenheit entgegen. «Ich werde mit FFP2-Maske weiterhin unter die Leute gehen – auch wenn es mir natürlich lieber wäre, wenn die allgemeine Maskenpflicht zumindest für eine gewisse Zeit auch in den Läden noch bestehen bliebe.» Als Krebskranker sei er mit Todesängsten vertraut. «Ich möchte aber nicht zulassen, dass die Angst nun mein Leben bestimmt.»

Entwarnung für Comedian Büsser

Einer, der den Risikopersonen schon früh in der Pandemie ein Gesicht gegeben hat, ist auch Stefan Büsser (36). Der bekannte Comedian und Moderator leidet seit seiner Geburt an zystischer Fibrose, einer chronischen Lungenerkrankung. Er machte in mehreren Interviews auf die Situation Betroffener aufmerksam und moderierte eine Zeit lang sogar einen Podcast mit Ex-«Mister Corona» Daniel Koch.

Heute fühle er sich, dank doppelter Impfung und Booster, wieder «wunderbar geschützt», sagt Büsser auf Anfrage. Insofern werde er sich auch nach den anstehenden Lockerungsschritten frei im öffentlichen Raum bewegen. «Ich bin mir aber durchaus bewusst, dass die Situation für andere vulnerable Personen schwierig bleibt.»

Comedian Stefan Büsser gehört zu dem Teil der ehemaligen Risikopersonen, die dank der Impfung wieder relativ normal leben können. Foto: Keystone

Wie gross sind die jeweiligen Gruppen? Wie viele Menschen haben trotz Verfügbarkeit der Impfung weiterhin ein deutlich erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf? Dazu kann das Bundesamt für Gesundheit (BAG) auf Anfrage keine Angaben machen.

Hoffnung dank künstlicher Antikörper

Ein Sprecher verweist darauf, dass gewisse Massnahmen zum Schutz der besonders gefährdeten Personen bestehen blieben – allerdings ohne auszuführen, welche dies sind. «Darüber hinaus kann jede Person, ob besonders gefährdet oder nicht, zusätzliche Massnahmen zum Selbstschutz ergreifen.»

Einen Hoffnungsschimmer gibt es für Menschen mit geschwächtem Immunsystem, die trotz Impfung keine Immunabwehr gegen Covid-19 entwickeln. Vor wenigen Tagen hat AstraZeneca bei Swissmedic ein Zulassungsgesuch für das Medikament Evusheld eingereicht. Es besteht aus künstlichen Corona-Antikörpern, die präventiv gespritzt werden und laut Hersteller bis zu sechs Monate vor einer Infektion schützen sollen. Das BAG spricht von rund 10’000 Personen, die in der Schweiz davon profitieren könnten.



Jacqueline Büchi ist Autorin im Inlandressort und Mitglied der Tagesleitung der Redaktion Tamedia. Schwerpunkt ihrer Berichterstattung ist die Gesundheits- und Gesellschaftspolitik. Sie startete 2008 als Radiojournalistin und durchlief seither verschiedene Stationen bei Medien im In- und Ausland. Mehr Infos @j_buechi

Fehler gefunden?Jetzt melden.