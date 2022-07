FC Winterthur in der Super League – Was die Fans von der Saison erwarten Am Samstagabend kehrte der FC Winterthur in die höchste Spielklasse zurück. Für die Fans ein ganz besonderer Moment. Ein Rundgang vor dem historischen Spiel. Jonas Gabrieli

Und dann entlädt sich die ganze Anspannung in den Winterthurer Sommerabend. Nach nicht einmal drei Minuten hat Samir Ramizi soeben das erste Super-League-Tor des FC Winterthur erzielt. Foto: Enzo Lopardo

Als der Fanmarsch beim Stadion ankommt, sind die Eingänge zur Schützenwiese noch geschlossen. Es passt zur Grundstimmung, die in der Luft liegt: Die Vorfreude aufs erste Spiel in der höchsten Spielklasse seit 37 Jahren ist so gross, dass der Marsch von der Altstadt zur «Schützi» sehr zügig vonstattenging.