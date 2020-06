Kultur im Netz – Was die Klassik vom Katzenvideo lernen kann «I Have A Stream»: In den letzten Wochen fand Orchestermusik fast nur digital statt. Klar wurde dabei eines: Das kann noch nicht alles sein. Susanne Kübler

Pianisten in Socken vor ihrem heimischen Klavier, in Zoom-Kacheln aufgelöste Orchester, Archivaufnahmen, noch mehr Archivaufnahmen: Die klassischen Musiker und Institutionen boten während des Lockdown alles, was sie in digitaler Form zu bieten haben. Viel war es, auch viel Gutes. Aber trotzdem fast nichts, was man nicht lieber analog gehört hätte.