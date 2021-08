Galerie Weiertal Winterthur – Was die Malerin an Pressefotos reizt Die Winterthurer Künstlerin Mirjam Kern hat Bilder nach fotografischen Vorlagen aus der NZZ gemalt. Das Unterfangen erwies sich als riskant. Adrian Mebold

Mirjam Kern: «Beitrag zur Kontrolle», 2021. Nach einer Fotografie von Jochen Tack. Foto: PD

In der Gruppenausstellung «What’s up» der Künstlergruppe Winterthur in der Galerie Weiertal bespielt die Künstlerin Mirjam Kern eine ganze Wand mit Bildern, die sie nach Fotos in der NZZ malte. Was sie nicht wusste: Zeitungsfotos sind urheberrechtlich geschützt. Wie Kern eine Lösung fand, erzählt sie im Gespräch. Und die NZZ-Fotografin und Künstlerin Karin Hofer verrät, was professionelles Fotografieren auszeichnet und warum Pressefotos nur bedingt Wirklichkeit abbilden.

Mirjam Kern, Sie sind Künstlerin und NZZ-Leserin. Pressefotos faszinieren Sie, Sie wählen jeden Tag ein Foto aus und malen nach dieser Vorlage ein Bild im selben Format. Brauchen Sie den täglichen Katastrophenkick für Ihr Schaffen? Oder anders gefragt: Was reizt Sie an den Pressebildern? Mirjam Kern: Zum Ersten: Ich brauche keinen Kick, schon gar nicht den von Katastrophen. Wer meine Auswahl genauer anschaut, wird erkennen, dass Schockmotive eigentlich fehlen. Zum Zweiten: Pressefotos müssen mich mehr als reizen, sie müssen mich anrühren und berühren, mich beschäftigen und etwas in mir auslösen.