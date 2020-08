11’000-Quadratmeter-Anwesen über Winterthur – Was die neuen Besitzer mit der Villa Wolfer vor haben Im Garten der Villa Wolfer, am Waldrand bei den Walcheweihern, soll ein Gartenrestaurant entstehen. Das neue Besitzerpaar möchte so der Bevölkerung etwas zurückgeben. Elisabetta Antonelli

Beatrice und Herwig Waldenberger sind die neuen Besitzer der Villa Wolfer am Rosenberg. Foto: Enzo Lopardo Der Garten der Villa Wolfer soll für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Foto: Enzo Lopardo Die Pergola hinter dem Haus. Foto: Enzo Lopardo 1 / 11

Es ist wie in die Ferien reisen. Wer vom Lindspitz Richtung Walcheweiher fährt und dann links in den Rosenrain einbiegt, gelangt zunächst in den Wald. Dann tut sich ein grosszügiger Platz auf. Es ist der Vorplatz der Villa Wolfer, hoch über der Stadt. Dort ist es ruhig, weit, man fühlt sich in einen historischen Film versetzt, der vom Leben einer Adelsfamilie handeln könnte.