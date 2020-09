Abo Busen, Beine, Beizenfasnacht

Früher war die (Nord-)Ostschweiz die Hochburg der sogenannten Füdlifasnacht. Dekorierte Lokale mit leicht bekleideten Damen lockten die Gäste in Scharen an. Doch die Zeiten haben sich geändert. Auch in der Region Winterthur haben halb nackte Kellnerinnen in den Beizen Seltenheitswert.