Small Talk der Woche – Was die Nichte von Lady Di Meghan Markle voraushat Wer Lady Kitty Spencer ist, was Hollywood einfach nicht kapieren will und Ärger mit dem Zoll – das sind die Themen der Woche, in absteigender Reihenfolge. Bettina Weber

Gestatten, Lady Kitty Spencer

Als Model begehrt: Lady Kitty Spencer, 30, Nichte von Prinzessin Diana. Foto: PD

Kitty Spencer, Nichte von Prinzessin Diana, wurde soeben von ­Dolce & Gabbana als Model engagiert. ­Blaues Blut zieht ­irgendwie immer – Chanel hat ja auch grad Charlotte Casiraghi verpflichtet, die Tochter von Prinzessin Caroline von Monaco. Meghan Markle wird das sicher grausam fuchsen – das hat sie jetzt von ihrem Megxit!

Statement-Vasen

Hauptsache, kurvig – das ist jetzt das Motto bei Vasen. Foto: PD

Hat man jetzt: Behältnisse für Blumen, die ­seeehr weiblich an­muten. Der Klassiker heisst «Love Handles», entworfen von Anissa Kermiche (rund 380 Fr.). Lovely!

Genug Gummizug

Simone Rochas Kollektion für H&M ist zuckersüss und romantisch und verspielt. Genau das Richtige fürs Homeoffice. Foto: PD

Am 11. März kommt die entzückende Kollektion der Britin Simone Rocha für H&M in die Läden. Fertig Jogginghose, aber so was von!