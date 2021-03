Rechnung Stadt Winterthur 2020 – Was die Parteien zu den roten Zahlen sagen Die Stadt sei «mit einem blauen Auge davongekommen», findet die SP. Die bürgerlichen Parteien nennen die wegbrechenden Steuereinnahmen besorgniserregend – und vermuten tiefere Gründe als die Pandemie. Delia Bachmann , Michael Graf

Bei der Rechnung sind sie sich nicht so einig: Gemeinderäte an der Sitzung vom Montag in den Eulachhallen. Foto: Marc Dahinden

10 Millionen schlechter als im Budget fällt die Rechnung der Stadt Winterthur für das Corona-Jahr 2020 aus.

Die Mitte/EDU-Fraktion zeigt sich «enttäuscht vom schlechten Ergebnis». Fraktionspräsidentin Iris Kuster zweifelt an, dass der Rückgang der Steuereinnahmen vor allem von Corona verursacht sei. «Wir vermuten vielmehr, dass der Rückgang auch eine Folge des Wegzugs von Firmen ist, die bis anhin in Winterthur Steuern bezahlt haben. Gleichzeitig steigen die Kosten in vielen Departementen, auch als Folge einer falschen Wachstumspolitik.»

Auch die Grünliberalen machen sich wegen der Steuerausfälle grosse Sorgen. «Wir werden vom Stadtrat eine detaillierte Begründung verlangen», kündigt GLP-Fraktionspräsidentin Annetta Steiner an. Dies um abzuschätzen, ob es sich um einen einmaligen Effekt oder eine längerfristige, negative Entwicklung handelt. An der Rechnung findet die GLP nicht nur Negatives. So lobt Steiner etwa die Budgetdisziplin, die Unterstützung der Wirtschaft und Kultur im Corona-Jahr sowie die leicht reduzierte Nettoschuld der Stadt.