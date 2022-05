Abo Die ersten Zürcher Rentiere sind da

Auf dem Bauernhof in Dachsen sind zwölf Rentiere eingezogen. Das neue Projekt der 21-jährigen Landwirtin Salome Fürst steht noch am Anfang. Mit verschiedenen Angeboten will sie die Leute auf den Hof locken. Man kann sogar eine Patenschaft für eines der Huftiere übernehmen.