Vergifteter russischer Oppositionspolitiker – Was die Wahl des Giftes über die Täter sagt Mit dem Nervenkampfstoff Nowitschok wird der Kreis jener, die Alexei Nawalny vergiftet haben könnten, sehr klein. Infrage kommt nur noch, wer sehr reich oder sehr mächtig ist. Zita Affentranger

Immer wieder Schikanen ausgesetzt: 2017 wurde Alexei Nawalny die Registrierung als Präsidentschaftskandidat verweigert. Foto: Evgeny Feldman (Getty Images)

Alexei Nawalny konnte quer durch Russland Tausende junge Leute gegen den Kreml auf die Strasse bringen, und gleichzeitig machte er die Mächtigen in Russland mit Recherchen über Korruption und Vetternwirtschaft nervös – von der Provinzgrösse über schwerreiche Oligarchen bis zu hohen Beamten, zum Premier und zum Präsidenten. Er hat sich damit unzählige Feinde gemacht. Zuletzt in der Region Tomsk, wo Nawalny bei seiner Vergiftung ermittelte: Am Donnerstag haben seine Mitstreiter den letzten Bericht veröffentlicht, in dem Nawalny hart mit den dortigen Behörden ins Gericht geht und ihnen vorwirft, die Stadt mit Mafiamethoden in Geiselhaft zu halten. Einer der Hauptbeschuldigten ist Mitglied der Kremlpartei Vereintes Russland.

Doch seit klar ist, dass der Oppositionsführer mit dem in der Sowjetunion entwickelten Nervengift Nowitschok attackiert worden war, hat sich der Kreis der Täter deutlich verkleinert, weil nur «die Reichsten und die Mächtigsten» an den chemischen Kampfstoff herankommen dürften, wie der Sicherheitsexperte Mark Galeotti zusammenfasst. Kein Bürgermeister, kein Gouverneur und auch kein wütender Geheimdienstler kommt noch für den Anschlag infrage.

«Er sollte zum Schweigen gebracht werden»

Für Nawalnys Weggefährten, die von Anfang an von einer Vergiftung gesprochen hatten, ist klar, dass Präsident Wladimir Putin persönlich hinter dem «versuchten Giftmord» steht, wie die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel den Angriff unmissverständlich bezeichnet hat. Es sei, als habe Putin eine Visitenkarte hinterlassen, sagen Nawalnys Leute. Merkel und andere westliche Politiker scheinen Ähnliches zu denken, wenn sie sagen, Moskau müsse nun drängende Fragen beantworten. «Er sollte zum Schweigen gebracht werden», sagte Merkel.

Ohne Zweifel hätte der Kreml die beste Möglichkeit gehabt, das Attentat in Auftrag zu geben. Bisher pflegte Putin allerdings einen anderen Umgang mit Nawalny: Der Oppositionsführer wurde verhaftet und attackiert, jedoch wurde ihm bisher nie nach dem Leben getrachtet. Andere bekannte Oppositionspolitiker hat der Kreml in die Politik einzubinden versucht, viele von ihnen sind heute längst Teil des Systems. Ein Anschlag mit Nervengift markiert deshalb eine drastische Eskalation und sendet Schockwellen durch die russische Opposition: Niemand scheint jetzt mehr sicher.

Niemand hat genug Profil und Popularität, um Nawalnys Platz einzunehmen.

Das Ziel des Anschlags war offenbar, Nawalny zu töten oder zumindest «mundtot» zu machen – im wahrsten Sinne des Wortes. Die Ärzte warnen, Nawalny könnte von der Vergiftung bleibende Schäden davontragen. Vor zwei Jahren wurde der einstige KGB-Agent Sergei Skripal in Grossbritannien mit Nowitschok vergiftet. Wie weit er und seine Tochter sich davon wieder erholt haben, weiss man nicht, weil sie an einen unbekannten Ort in Sicherheit gebracht worden sind.

Ein russischer Wissenschafter, der 1987 bei einem Unfall in einem Moskauer Labor mit dem Nervengift in Kontakt kam, erwachte nach zehn Tagen wieder aus dem Koma, hatte jedoch schwere, bleibende Nervenschäden. Ganz sicher wird der Oppositionsführer fürs Erste ausfallen – vielleicht auch für lange oder gar für immer. Und keiner seiner Kollegen hat genug Profil und Popularität, um seinen Platz einzunehmen.

Regelmässig verhaftet: Alexei Nawalny nach einer Festnahme 2017 im Gerichtssaal in Moskau. Foto: Keystone

Allerdings muss es nicht Putin selber gewesen sein, der den Giftanschlag befohlen hat. Experten halten es für wahrscheinlicher, dass die Hintermänner in seinem Umfeld sitzen. Putin dürfte inzwischen jedoch genau wissen, was passiert ist, hat aber entschieden, den oder die Täter zu schützen.

Darauf deuten die vehementen Dementis aus dem Kreml hin. «Es gibt keinen Grund, dem russischen Staat etwas vorzuwerfen», sagte am Donnerstag Kremlsprecher Dmitri Peskow, über dessen Luxushochzeit Nawalny vor Jahren genüsslich berichtet hatte. Es gebe keinen Anlass für eine Erklärung des Staatschefs, zudem seien auch keine Gespräche mit Angela Merkel dazu geplant. Nawalny sei schliesslich nicht vergiftet gewesen, als er das Land verlassen habe, hatte Peskow zuvor erklärt und deutete damit die absurde Version an, dass der Oppositionspolitiker in Deutschland vergiftet wurde, um Russland zu schaden. Damit erscheint eine ernsthafte russische Untersuchung des Vorfalls sehr unwahrscheinlich.

Der Geheimdienst weiss Bescheid

Am direktesten führt der Weg des Gifts zum russischen Geheimdienst, der nachweislich Zugang hat zu dem Nervengift. Schliesslich waren es Mitarbeiter des militärischen Geheimdienstes, die vor zwei Jahren den Anschlag auf Skripal verübten. Die Geheimdienste haben Giftanschläge bisher genutzt, um abtrünnige Agenten abzustrafen, die als «Verräter» gebrandmarkt wurden. Oppositionspolitiker hatten bisher nicht zur Gruppe der «Verräter» gezählt, auch wenn sie sie überwachten und schikanierten.

Auch Nawalny wurde während seiner verhängnisvollen Reise durch Sibirien, an deren Ende er erkrankte, offenbar lückenlos überwacht. Die Geheimdienste dürften also genau Bescheid wissen, wer dem Kremlkritiker das Nervengift verabreicht hat. Und auch sie dürften sich wiederum auf den Schutz von oben verlassen, falls sie selber zu den Tätern gehören: Präsident Putin kommt schliesslich selber aus ihren Reihen.