Tierschützerin Susy Utzinger beim Gespräch auf der Redaktion des «Landboten». Foto: Madeleine Schoder

Susy Utzingers erste Erinnerung an eine Begegnung mit einem Tier ist, wie sie als etwa Vierjährige ihre Jacke auf einen frierenden Hund legte. Als Achtjährige arbeitete sie dann in der Tierambulanz ihres Vaters mit, auch nachts – egal, ob am nächsten Tag Schule war. Da ist es wenig verwunderlich, dass Utzinger auch ihr ganzes folgendes Leben dem Tierschutz widmete. Über ihr Leben ist sogar ein Buch erschienen.

Hören Sie hier das ganze Gespräch mit Susy Utzinger:

Im Podcast «Dialogplatz» des «Landboten» erzählt die 53-Jährige aber auch, dass die Tierliebe allein nicht reicht, um effektiven Tierschutz zu betreiben. «Brutaler Irrglaube» gehe schlussendlich zulasten der Tiere. Das nötige Fachwissen sei sehr wichtig.

Dafür setzt sie sich mit ihrer eigenen Stiftung mit Sitz in Kollbrunn ein, die unter anderem weltweit sieben Tierhospitale betreibt. «Oft gehen leider unerfahrene Tierärzte und Tierärztinnen in Tierheimen ‹üben›, die froh um die Gratisarbeit sind», so Utzinger. In ihren Hospitalen wirke sie dem durch fundierte Ausbildung entgegen. Vor ein paar Monaten habe man, über alle Standorte gezählt, das 50’000. Tier behandelt.

Mit Kastrationen gegen Überpopulation

Trotz «langweiligem Chabis wie Jahresberichte schreiben», der zur Stiftungsführung dazugehöre, ist Utzinger die Hilfe an der Front wichtig. Dazu gehöre auch das Kennenlernen der Situation vor Ort: «Unsere Schweizer Standards kann man nicht einfach im Ausland hinpflanzen.» Man müsse Land und Leute verstehen, um richtig helfen zu können.

Susy Utzinger im Jahr 2015 in ihrem Büro in Kollbrunn bei Winterthur. Foto: Heinz Diener

Im Podcast erzählt sie auch, dass ihre Arbeit nicht immer nur herzig und schön ist. Nachhaltiger Tierschutz funktioniere auch über «weniger sexy Themen» wie Kastration: «Das packt das Problem der Überpopulation an der Wurzel und verhindert langfristig Tierleid.» Wer das schlimm finde, dem sage sie: «Es ist egal, was du denkst. Wichtig ist, dass es den Tieren besser geht.» Egoismus sei im Tierschutz fehl am Platz.

«Es ist noch nicht so lange her, dass kaum mehr jemand Pelz trug. Aber jetzt beginnt das einfach wieder.» Susy Utzinger

Diesen Egoismus sieht Utzinger auch im Pelzhandel. «Produzentinnen werben gerne mit Labels wie ‹tiergerechte Haltung›, und Konsumenten glauben das gerne.» Dabei wisse man, dass es innerhalb der Pelzfarmen oft anders aussehe. Pelzproduktion sei sowieso ein sehr komischer Ausdruck, so Utzinger: «Pelz wird nicht ‹produziert›. Tieren wird unter grausamen Umständen das Fell abgezogen.» Dabei sei es noch nicht so lange her, dass kaum mehr jemand Pelz getragen habe. «Aber jetzt beginnt das einfach wieder.»

Tierschutz beginne aber auch schon bei den Haustieren: Utzinger erzählt von Meerschweinchen, die «alleine und in irgendeinem Harassli in der Waschküche» gehalten werden, Schildkröten, die oft als Spielzeug gerade für allergische Kinder gekauft werden, und Hunde, die im Internet einfach bestellbare Elektroschockhalsbänder tragen. «In der Schweiz haben wir eines der besten Tierschutzgesetze der Welt. Wir müssen es aber noch besser durchsetzen.»

Welches Thema wann besprochen wird

01:10 Über die Stiftungen und die weltweit verteilten Hospitale

04:45 Typischer Arbeitstag

05:50 Tierschutzarbeit im Ausland

08:45 Warum Tierliebe nicht genügt

13:43 Tierqual in den sozialen Medien

17:20 Zusammenhang Armut und Tierleid

21:30 Wer sind die Spender der Stiftungen?

22:30 Das Coronavirus

27:00 Grundrechte für Tiere?

31:30 Militante und verbotene Aktionen

34:50 Die erste Begegnung mit einem Tier

38:00 Wie Susy Utzinger zum Tierschutz fand

39:55 Übers Abschalten

